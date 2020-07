Nuove stazioni di Cornigliano e aeroporto, al via la procedura negoziale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Guue) l'avviso di preinformazione dell'appalto per la realizzazione delle nuove stazioni ferroviarie di Cornigliano ed Erzelli/Aeroporto. Il progetto definitivo, del valore complessivo di circa 50 milioni di euro, ha ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie. Rete Ferroviaria Italiana ha così pubblicato l'avviso sulla Guue, per un importo lavori di 22 milioni di euro, e sta ora provvedendo alle ulteriori pubblicità di Legge.

Il progetto, nato da un Protocollo d'Intesa tra Regione, Comune, Rfi, Aeroporto di Genova e Società per Cornigliano del 2013, vede l'adozione di scelte architettoniche di particolare pregio che porteranno a realizzare un hub di interscambio modale tra l'aeroporto, la rete ferroviaria e la collina degli Erzelli.

Il collegamento da e per l'aeroporto sarà realizzato dalla Società Aeroporto di Genova, mentre il collegamento da e per la collina sarà realizzato dal Comune di Genova. La nuova fermata di Cornigliano, realizzata circa 750 metri a levante dell'attuale ed in posizione più baricentrica rispetto all'abitato, sarà dotata di circa 50 posti auto per l'interscambio modale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel progetto rientra anche l'upgrading impiantistico della stazione di Sestri Ponente, che verrà portata ai più evoluti standard tecnologici, con un ulteriore investimento di circa 20 milioni di euro.