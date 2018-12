Demolizione Morandi, consegnato il progetto in Procura

Come da programma oggi pomeriggio il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, si è presentato in tribunale per depositare il progetto scelto per la demolizione di quello che resta di ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto causando 43 vittime.

«Ci sono 10 aziende che si occuperanno di demolizione. È un progetto fatto bene che credo farà un'ottima impressione al procuratore», ha detto Bucci entrando in tribunale per consegnare ai periti della Procura il progetto di demolizione, scelto dalla struttura commissariale tra il ventaglio di proposte complessivamente presentate.

«Non è un progetto presentato da un'azienda sola - ha aggiunto Bucci - perché non esiste un'azienda in grado di fare tutte queste cose, deve

essere per forza un consorzio».