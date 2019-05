Girano in auto con 65 confezioni di profumo contraffatte: denunciati

Nel centro di Moneglia, due ragazzi di origine napoletana di 25 e 31 anni, pregiudicati, sono stati fermati per un controllo dai carabinieri.

Dopo averli identificati, i militari, ispezionando la loro auto - risultata poi essere noleggiata - hanno trovato 65 confezioni di profumo palesemente contraffatte.

I due ragazzi non hanno saputo giustificarne il possesso, e dunque sono stati denunciati per ricettazione, produzione e distribuzione di prodotti pericolosi. Al termine degli accertamenti, è stato notificato ad entrambi il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Moneglia, Sestri Levante, Casarza Ligure e Lavagna.

Prodotti sequestrati.