Ancora emergenza rifiuti, il Comune: «Inciviltà di comportamenti diffusa»

Rimane problematica la questione della raccolta dei rifiuti a Genova, soprattutto dopo il crollo di Ponte Morandi. Il consigliere Gianni Crivello ha portato la questione in Consiglio Comunale chiedendo alla giunta quali azioni, studiate e presentate a margine di una riunione di commissione consiliare lo scorso mese di novembre, siano state intraprese.

L’assessore Matteo Campora ha spiegato: «Il problema degli smaltimenti è entrato in crisi a causa dell’atavico problema della mancanza di un impianto di smaltimento a Genova. Portare fuori Genova i rifiuti non è un extra costo, ma un costo di Amiu. Nelle ultime settimane siamo riusciti a porre dei correttivi alla raccolta dei rifiuti. La problematica grossa rimane quella del recupero degli ingombranti, frutto anche di una inciviltà di comportamenti diffusa. Per la valutazione complessiva dei costi di smaltimento dei rifiuti occorre aspettare la fine dell’anno».