Spacciano a Principe e nei vicoli, due arresti

Girovagava tra la stazione ferroviaria di Principe e via A. Doria con in tasca dello stupefacente. La pattuglia della stazione carabinieri di San Teodoro e Scali, notato questo strano movimento, ha fermato il giovane. È successo nel pomeriggio di martedì 26 marzo 2019.

Il soggetto, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro grammi di stupefacenti tra cocaina ed eroina, già suddivise in dosi. Durante la fase dell'arresto e dell'identificazione ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato. Identificato in un senegalese di 27 anni, gravato di pregiudizi di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Poco più tardi, i carabinieri della Maddalena hanno arrestato in vico delle Mele in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne nato in Guinea. Il giovane, in cambio di alcune banconote da dieci euro, ha ceduto due grammi di marijuana a un iraniano.

Perquisito, il 23enne è stato trovato in possesso di altri dieci grammi della stessa sostanza, il tutto sequestrato.