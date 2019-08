Scippa coppia di turisti cinesi a Principe: loro lo inseguono e lo bloccano

Si è avvicinato a una coppia di giovani turisti cinesi nei pressi della stazione ferroviaria di Principe, ha attaccato bottone con una scusa e, al momento opportuno, li ha scippati. La sua fuga è finita però poco dopo, quando è inciampato e i due ragazzi sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo.

È successo nella notte tra giovedì e venerdì in via Andrea Doria, a finire in manette un 35enne genovese che, intorno alle 2, ha abbordato la coppia chiedendo l'ora. La ragazza ha estratto il cellulare per rispondere, e l'uomo ne ha approfittato per strapparglielo dalle mani e scappare.

I due ragazzi si sono lanciati all'inseguimenti, e sono riusciti a raggiungerlo in vico delle Monachette, dove lo scippatore è inciampato e caduto. A quel punto haanno chiamato la polizia, e gli agenti della volanti lo hanno preso in consegna e arrestato.