Operazione Clean Summer, controlli "hi-tech" nella stazione di Principe

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nelle stazioni ferroviarie in un periodo in cui il flusso dei viaggiatori aumenta esponenzialmente per le vacanze estive. Lo scorso 8 agosto anche la polizia Ferroviaria di Genova ha partecipato all’iniziativa “Summer Clean Stations 2”, organizzata a livello nazionale anche in altre 10 stazioni dal capo della Polizia Franco Gabrielli.

La stazione prescelta è stata quella di Principe e i suoi dintorni: 25 gli agenti impiegati, 197 le perone controllate. Di queste, una è stata arrestata perché avrebbe dovuto scontare una condanna di 3 anni e 4 mesi di carcere per reati legati agli stupefacenti, e una è stata denunciata per violazione della libertà vigilata. Altre due persone sono state rintracciato in quanto destinatarie di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e una è stata segnalata perché in possesso di droga.

I poliziotti hanno inoltre multato 3 persone per violazioni del Codice della Strada, hanno sequestrato un motorino e controllato il deposito bagagli e alcuni esercizi commerciali. Ad aiutarli nell’attività la tecnologia, con smartphone abilitati per il controllo elettrico in tempo reale dei documenti.