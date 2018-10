Pattuglione a Principe, multe e denunce

Il personale del commissariato Prè e la Polfer hanno coordinato un servizio straordinario di controllo, con l'ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine, di due unità Cinofile della Guardia di Finanza e di personale Amt, nella zona adiacente la stazione Principe per verificare la presenza di persone sospette e dedite a traffici illeciti.

Nel complesso il servizio ha portato all'identificazione di 46 persone di cui 28 extracomunitari. Di questi ultimi, due sono stati sanzionati per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale rinvenuta e sequestrata grazie al fiuto dei cani antidroga e due, non in regola col permesso di soggiorno, sono stati accompagnati presso l'Ufficio Immigrazione per gli accertamenti.

Inoltre i verificatori Amt hanno elevato 35 contravvenzioni.