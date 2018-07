Dal Canada a Monterosso, nonno e nipote si perdono a Principe

Grazie alla Polizia ferroviaria finisce bene l'avventura di due turisti canadesi, nonno e nipote, che si sono persi di vista e smarriti in stazione a Genova Piazza Principe. È sera quando una pattuglia nota nell'atrio della stazione un ragazzo, palesemente preoccupato, che rivolge ovunque lo sguardo alla chiara ricerca di qualcuno. È un giovane canadese di 17 anni che, rassicurato dalla presenza degli agenti in uniforme, spiega di essere in vacanza in Italia con il nonno e che entrambi erano da poco scesi da un treno regionale per proseguire con altro convoglio verso Monterosso, meta della loro vacanza.

Poi, però, sono bastati un attimo di disattenzione, la presenza di numerosi viaggiatori, l'attenzione ai propri bagagli e la concomitanza sullo stesso marciapiede di treni in arrivo e partenza, perché il ragazzo si trovi solo. Il nonno non è più con lui. I treni sono partiti, non ci sono più viaggiatori. Dapprima il giovane attende: è sicuro che da un momento all'altro il nonno apparirà dalle scale con una bibita o un giornale, ma niente. Non succede niente. La paura diventa panico, trascinando a fatica i bagagli il giovane turista raggiunge l'atrio della stazione e con lo sguardo cerca di scorgere il volto rassicurante del nonno ma ancora niente.

La Polizia ferroviaria riesce con tempestività a rintracciare l'anziano nonno che, salito sul treno IC 679, si trova a Monterosso e, come il nipote, è in ansia in quella stazione. Infatti attraverso la visione dei filmati delle telecamere per la videosorveglianza, gli agenti hanno visto salire il signore sul treno con parte del bagaglio, mentre il ragazzo era ancora a terra con le restanti borse. Le immagini mostravano il treno partire mentre il giovane volgeva lo sguardo in altra direzione.

Dopo aver preso contatto con il capotreno dell'IC 679, al quale veniva fornita la descrizione del cittadino canadese, questi ricordava con chiarezza di averlo visto scendere a Monterosso. Personale del posto di Polizia ferroviaria di Spezia ha raggiunto quindi quella stazione e l'ha rintracciato mentre vagava smarrito e disperato per le vie della splendida cittadina rivierasca. Dopo poche ore la famiglia si ricongiunge e la vacanza ha finalmente inizio.