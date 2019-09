Incendio a Principe, appartamento in fiamme

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di giovedì 12 settembre 2019 in zona Principe per un appartamento in fiamme. L'incendio è divampato al terzo piano di un palazzo, che affaccia sia su via Andrea Doria e salita San Paolo.

Sul posto anche polizia locale e 118, anche se non ci sono state persone coivolte. I vigili del fuoco sono saliti con l'autoscala e in breve hanno domato le fiamme. Qualche ripercussione sul traffico.

L'incidendio, pare divampato per cause accidentali, è avvenuto all'interno di un appartamento sequestrato a presunti affiliati alla criminalità organizzata.