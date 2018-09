Furto alla fermata del bus, bloccato da agente fuori servizio

Poco dopo le 15 di lunedì 3 settembre 2018, un poliziotto delle volanti, libero dal servizio, ha notato in via Fanti d'Italia due uomini che si aggiravano vicino a uno zaino lasciato incustodito alla fermata dell'autobus Flixbus. A un certo punto, uno dei due si è posizionato in via Mura degli Zingari e, dopo essersi accertato che non ci fosse nessuno, ha fatto un cenno al complice che ha afferrato il bagaglio e gli è corso incontro.

Il poliziotto ha subito contattato la sala operativa della questura e ha seguito i due ladri, uno dei quali si è dileguato, mentre il secondo si è nascosto dietro un muro per verificare il bottino. Lì è stato sorpreso dall'agente e dai colleghi del commissariato Prè, sopraggiunti sul posto, nei cui confronti ha reagito con violenza, spintonandoli e colpendoli con calci e gomitate, prima di essere bloccato.

L'uomo, un cittadino marocchino di 25 anni irregolare in Italia e gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Lo zaino rubato è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario. Fissata per questa mattina la direttissima.