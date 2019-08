Oltre 1 kg di eroina nello stomaco, ancora un corriere della droga arrestato a Principe

Ancora un corriere della droga arrestato nella stazione ferroviaria di Principe, questa volta dalla Guardia di Finanza. A notare l’uomo, un giovane di origini senegalesi, sono stati alcuni militari che stavano pattugliando la stazione e che alla fine hanno accertato che nello stomaco aveva ben 97 ovuli contenenti eroina.

A insospettire i Baschi Verdi è stata la reazione del giovane alla loro vista: visibilmente nervoso, ha provato a cambiare strada per non incrociarli, ma è stato comunque bloccato e perquisito.

Addosso e nei bagagli non aveva nulla, ma l’atteggiamento era talmente sospetto (l’uomo era anche in possesso di regolare permesso di soggiorno) che i militari, consapevoli dei precedenti nella stessa stazione nell’ambito del traffico di droga, hanno chiesto e ottenuto dalla Procura l’autorizzazione a sottoporlo in ospedale a una radiografia. Che ha dimostrato di quelli che si sono poi rivelati ovuli nell’apparato digerente.

L’uomo aveva ingoiato circa un chilogrammo di eroina, e ogni ovulo in cui era contenuta presentava una sorta di “codice di riconoscimento” che indicava, con tutta probabilità, la destinazione della droga. L’eroina è stata sequestrata, e il corriere arrestato con l’accusa di traffico di droga.