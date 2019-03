Ospite di un centro di accoglienza, fermato con cocaina

Nel corso della serata di martedì 19 marzo 2019 un giovane, mentre girovagava di continuo tra la stazione ferroviaria di Principe e via Pagano Doria, è stato fermato dalla pattuglia della stazione carabinieri di San Teodoro e Scali.

I militari hanno notato nel fermato uno strano gonfiore in una guancia e difficoltà nel parlare. Così poco dopo hanno recuperato 20 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi. La droga è stata sequestrata insieme alla somma di 150 euro circa.

Lo straniero, identificato in un 17enne senegalese incensurato, domiciliato presso un centro di accoglienza cittadino, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In attesa del processo è stato accompagnato presso una struttura minorile.