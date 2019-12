Carico di cocaina fuori dal Bingo, arrestato

Intorno alle 21 di lunedì 30 dicembre 2019 i poliziotti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale hanno arrestato un trentenne senegalese, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

L'uomo, fermato per un controllo di routine mentre si trovava nei pressi del Bingo in via Mario Abbiate in zona Principe, fin dai primi istanti si è mostrato particolarmente agitato. Privo di documenti, è stato accompagnato in questura per una corretta identificazione e a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 50 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso complessivo di 26 grammi e 370 euro in banconote di piccolo taglio.

Trattenuto presso le locali camere di sicurezza, il trentenne è stato giudicato per direttissima questa mattina.