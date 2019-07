Fermato dalla polizia in stazione, reagisce con violenza

Sottoposto ad un controllo di Polizia nella Stazione FS di Genova Principe un cittadino reagisce ed ingaggia una colluttazione con i Poliziotti .Arrestato.

Alla richiesta di fornire indicazioni sulla propria identità personale, si è dato a precipitosa fuga verso l'uscita della stazione di Piazza Principe, ma il varco scelto era chiuso e, pur di sottrarsi al controllo, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti, che hanno dovuto faticare non poco per mettere in condizioni di non nuocere la persona.

Accompagnato negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito, è risultato che il giovane di 24 anni, cittadino del Gambia, in Italia senza fissa dimora, aveva con sé hashish per un peso di circa 3 grammi.

Il 24enne è stato arrestato e giudicato con rito direttissimo nella mattinata di ieri 3 luglio 2019, terminata l'udienza di convalida il giudice ha disposto la remissione in libertà del giovane, fissando l'udienza per il prossimo 23 luglio 2019.

Un agente della polizia ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso e, a seguito delle lesioni, ha avuto una prognosi di dieci giorni.