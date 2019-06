Fermato per un controllo, tenta di colpire i carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì 10 giugno 2019 in via Andrea Doria la pattuglia della stazione carabinieri di San Teodoro e Scali, nei pressi di una sala giochi, ha notato un giovane, che si aggirava con fare sospetto.

Fermato per essere sottoposto a un controllo, il soggetto, allo scopo di sottrarsi all'accertamento, si è scagliato contro i militari, tentando di colpirli, ma è stato subito bloccato. Identificato in un senegalese di 26 anni, gravato di pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.