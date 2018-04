Cronaca Di Negro / Via Bersaglieri d'Italia

Evade dai domiciliari e manda al pronto soccorso due agenti

Un 36enne senegalese è stato fermato dalla polizia in via Bersaglieri d'Italia, nel quartiere di Principe, in seguito ai suoi comportamenti bizzarri. L'uomo portato in Questura ha dato di matto e ha aggredito i due poliziotti