Picchia la compagna per strada, poi minaccia di morte i poliziotti

Ha aggredito la compagna in mezzo alla strada durante un litigio, e all’arrivo della polizia si è scagliato pure contro gli agenti minacciandoli di morte.

L’ennesimo episodio di violenza su una donna si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via Andrea Doria, poco distante dalla stazione Principe: a chiamare le forze dell’ordine alcuni residenti che hanno sentito le urla della lite e hanno visto un uomo, identificato poi in un genovese di 33 anni, picchiare la donna che era con lui, una 31enne anche lei di Genova.

Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata una volante, ma alla vista degli agenti il 33enne, risultato poi ubriaco, ha prima cercato di minimizzare quanto accaduto, supportato dalla donna, per poi scagliarsi contro di loro minacciandoli di morte. Alla fine i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in questura, dove è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.