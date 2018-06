Aeroporto Colombo: inaugurato il nuovo collegamento Genova-Atene

Il primo atterraggio è avvenuto in perfetto orario, alle 17, e adesso Genova e Atene sono più vicine: taglio del nastro, mercoledì 13 giugno, per il nuovo volo di Aegean Airlines che si aggiunge a quelli di Volotea che permettevano già di raggiungere Mykonos e Santorini.

Si amplia così l'offerta dell'aeroporto Cristoforo Colombo, anche in vista della presentazione, giovedì 14 giugno, del nuovo collegamento Genova-Bucarest a cura di Ernest Airlines.

Il collegamento con Atene proseguirà fino al 16 settembre con due frequenze settimanali (mercoledì e domenica). L’aereo in arrivo al Cristoforo Colombo è stato salutato dal tradizionale Water Arch organizzato dai vigili del fuoco dell’aeroporto.

A salutare l’arrivo dell’aereo il country manager di Aegean Airlines, Sandro Melis, e il Presidente dell’Aeroporto di Genova, Paolo Odone. Il volo è poi ripartito alla volta della capitale greca alle 17:45.

Le caratteristiche dei voli

Il collegamento è effettuato con aeromobili A319/320 configurati in Classe Economica, con offerta gratuita di pasto caldo e bevande alcoliche (vino e birra), una franchigia bagaglio a mano di 1 pezzo delle dimensioni e peso consentiti (per tutte le tariffe – Golight e Flex), franchigia bagaglio registrato di 1 pezzo per peso massimo di 23 Kg (solo per tariffe Flex).

Di recente è stata introdotta la possibilità di acquistare, insieme al biglietto, il posto preferito a bordo; è possibile scegliere tra posti “Extra legroom“ e “Up Front“ a seconda delle esigenze specifiche. Per coloro che invece non optano per questa soluzione, resta la possibilità di effettuare il check-in online, nonché l’assegnazione gratuita tra i posti della tipologia “Standard“, 48 ore prima dell’orario di partenza del volo.

Non solo Atene: il collegamento bi-settimanale fornirà ai passeggeri l’opportunità di accedere a comode coincidenze per numerose destinazioni servite da Aegean tra cui Salonicco / Rodi / Heraklion / Chania nel network domestico e Larnaca / Tel Aviv / Yerevan / Tbilisi / Beirut / Amman nel network internazionale.

Gli orari Genova-Atene-Genova

Orari dal 13 giugno al 16 settembre 2018:

Genova-Atene - Partenza mercoledì ora 17,45 - Arrivo ore 21

Genova-Atene - Partenza domenica ore 15,45 - Arrivo ore 19

Atene-Genova - Partenza mercoledì ore 15,40 - Arrivo ore 17

Atene-Genova - Partenza domenica ore 13,40 - Arrivo ore 15