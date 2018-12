Spacciatore inseguito per i vicoli e arrestato

È stato notato in via Prè da una pattuglia appiedata dell’ufficio Volanti mentre cedeva una dose. Il pusher si è poi accorto della presenza della polizia ed è fuggito verso via Gramsci. Gli agenti lo hanno inseguito in una rocambolesca corsa nel cuore dei vicoli terminata sulla scalinata di vico Primo dello Scalo.

Il 28enne, con svariati precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e di 140 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Il 28enne cittadino del Mali è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e processato per direttissima questa mattina.