Primo weekend di primavera, assalto alle spiagge e folla in città

La primavera sembra finalmente arrivata e sbocciata a Genova, dove moltissime persone - genovesi e turisti - hanno approfittato del weekend di sole e temperature miti per dare l’assalto alle spiagge.

Da Boccadasse a Vesima, passando per corso Italia e Quinto, i litorali cittadini sono stati affollati sin dalla mattina da famiglie con bambini, gruppi di amici in cerca e turisti che si sono goduti il sole e hanno pranzato o preso un aperitivo con vista mare. Conseguenza diretta, gran parte degli stabilimenti balneari che hanno deciso di aprire per il weekend si sono ritrovati pieni di clienti. E se lato mare la stagione sembra essere già iniziata, anche la città si è rivelata particolarmente animata, complici anche le giornate del Fai, che quest’anno hanno portato moltissime persone nei palazzi di piazza De Ferrari, nel cuore del centro cittadino.

La sede della Regione Liguria, l’Accademia Linguistica, l’Hotel Bristol, Palazzo Doria De Ferrari Galliera sono stati alcuni dei palazzi che hanno eccezionalmente aperto le porte al pubblico grazie ai volontari del Fondo Ambiente Italiano. La speranza è che questo weekend, il primo ufficiale di primavera, sia di buon auspicio per la stagione e soprattutto per il mese di aprile, ricco di “ponti”, da quello di Pasqua e Pasquetta (21-22 aprile) a quello del 25 Aprile, che quest’anno cade di giovedì.