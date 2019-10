Sul treno con tre etti di cocaina, arrestato

Gli agenti della polizia ferroviaria di Genova hanno arrestato un tunisino, trovato in possesso di tre etti di cocaina. Lo straniero viaggiava a bordo del treno intercity in arrivo da Milano. La polizia ferroviaria, approfittando della sosta del convoglio per il cambio del locomotore nella stazione di Piazza Principe, ha effettuato un controllo a bordo treno.

L'uomo, alla vista dei poliziotti, si è alzato dal posto dove era seduto e con passo affrettato si è diretto in direzione opposta. Il suo comportamento non è passato inosservato al personale in divisa, che immediatamente lo hanno seguito, fermandolo nella vettura successiva. Privo di documenti e senza bagaglio, il soggetto ha dichiarato agli agenti di essere un normale turista, tradendo un evidente stato di agitazione percepibile sia dal tremore della voce che dal modo di agire.

Sotto la maglietta l'uomo aveva nascosto un calzino con all'interno tre etti di sostanza stupefacente, poi risultata cocaina. Al termine degli accertamenti di rito il tunisino è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi.