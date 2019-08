Meteo Liguria, weekend di nuvole e maltempo

Arriva il maltempo sulla Liguria, e in generale su tutta Italia, dopo un agosto caratterizzato da sole e temperature torride.

Dopo un giovedì caratterizzato da tempo instabile, con rovesci e temporali su tutte le zone e soprattutto un forte vento, venerdì 23 agosto è iniziato con un cielo nuvoloso: fin dal mattino sono attesi rovesci e temporali, e Arpal nn esclude “possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti”. Ancora vento, da Nord, con raffiche 60-70km/h sui crinali esposti.

Per quanto riguarda sabato 24 agosto, le nuvole restano in agguato con la pioggia: si abbassano minime e massime, e l’afa che ha caratterizzato gran parte di questa estate si allenta per lasciare il passo alle più miti temperature di settembre. Domenica quadro molto simile: cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con possibilià di rovesci e in certi casi di temporali.