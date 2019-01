Meteo: in arrivo un'ondata di freddo e neve, le previsioni

Non sono rassicuranti le previsioni per i prossimi giorni in Liguria - complessivamente - in Italia.

In arrivo, aria artica direttamente da Groenlandia e Scandinavia che porterà un'ondata di gelo soprattutto nelle regioni del nord Italia. E già oggi, chi guarda le montagne sopra il capoluogo ligure, può osservare una prima "spolverata" di neve.

Secondo le previsioni, a Genova fino a martedì le temperature saranno basse (tra i 3 e gli 8 gradi) accompagnate da forte vento, ma potremo contare sul sole. Mercoledì e giovedì invece il tempo peggiora con pioggia, ma anche neve.

Da venerdì la situazione dovrebbe ristabilirsi: sempre freddo, ma almeno dovrebbe tornare il sole.