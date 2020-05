«Basta parole sulla cassa integrazione», presidio della Cgil davanti alla prefettura

Oggi, giovedì 28 maggio 2020, alle ore 11 è previsto un presidio da parte della Cgil in prefettura. «Dall'esplosione dell'epidemia covid-19 - si legge in una nota del sindacato - alla Camera del Lavoro di Genova sono arrivati migliaia di accordi da sottoscrivere di richieste di cassa integrazione. Molti datori di lavoro hanno accolto la richiesta di anticipare le somme dovute ai lavoratori, altri non lo hanno fatto. Per i lavoratori dipendenti di questi ultimi il risultato è che da marzo non percepiscono alcun reddito».

«Pur comprendendo le difficoltà della fase emergenziale, la Cgil chiede che i lavoratori non siano lasciati senza fonti di sostentamento e che la situazione drammatica che alcuni di loro stanno vivendo non si ripeta con il Decreto Rilancio».

«Durante il presidio di giovedì - conclude la Cgil -, organizzato seguendo le disposizioni sanitarie vigenti, sarà chiesto un incontro a Sua Eccellenza affinchè la richiesta dello sblocco delle procedure arrivi tempestivamente da Genova a Roma».