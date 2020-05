Ex Ilva, indetto un nuovo presidio

Le Rsu di Arcelor Mittal hanno proclamato un presidio giovedì 21 maggio 2020 a partire dalle ore 7 presso la portineria lato aeroporto. La protesta fa seguito ai due scioperi, di cui il primo con corteo fino in prefettura, per protestare contro la scelta dell'azienda di proseguire la cassa integrazione covid-19.

«Salviamo la nostra fabbrica. Salviamo il nostro futuro. Un futuro per noi e per questa fabbrica strategica per Genova e per l'Italia», si legge nel volantino diffuso dai sindacati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Appuntamento - scrivono le Rsu - per chi non è impiegato nel lavoro ed attualmente in cassa integrazione presso la portineria Aeroporto varco merci giovedì 21 maggio 2020 alle ore 7.00. Chi è impiegato in fabbrica deve attenersi agli orari dello sciopero del proprio reparto».