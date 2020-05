Presidio contro il 5G in piazza De Ferrari

Sabato 30 maggio dalle ore 14 alle 16 in piazza De Ferrari è in programma un presidio contro il 5G, organizzato da Stop 5G Liguria.

«Ci ritroviamo in piazza - scrivono gli organizzatori - per chiedere al Sindaco l'applicazione del principio di precauzione così come applicato dai sindaci di Arenzano, Bordighera, Noli, Varazze e altri 465 comuni italiani, ci appelliamo a tutti i cittadini liguri».