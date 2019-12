A Castelletto, come si legge sul gruppo Facebook di quartiere, è sparita la natività che si trovava nella piazzetta dell'Unicorno, nei pressi di una delle uscite della scuola Mazzini. Forse uno scherzo di cattivo gusto, o forse un atto vandalico nei confronti di una creazione che era stata realizzata nell'edicola di fronte alla fermata dell'autobus e installata lo scorso 8 dicembre, come ogni anno, in vista del Natale.