"Preghiere di riparazione" per il Pride annullate su richiesta della curia

Preghiere "per riparare le offese ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria arrecate dal Liguria Pride 2019 in programma a Genova nel mese di giugno". Questa l'iniziativa di alcuni fedeli cattolici nelle giornate di giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 giugno in alcune chiese genovesi e che aveva scatenato diverse polemiche a Genova. Polemiche che hanno portato all'annullamento dei tre momenti di preghiera nelle chiese di Santa Marta (da piazza Corvetto), San Pio X e nell’abbazia di Santo Stefano (da Via XX Settembre).

L'appuntamento, rilanciato anche dalle "Sentinelle in piedi" di Genova, nota organizzazione di cattolici radicali, era stato ideato da alcuni gruppi di fedeli e lanciato sul web da alcuni siti internet come santorosarioperlitalia.net e chiesaepostconcilio.blogspot.com, ma nelle ultime ore è arrivata la marcia indietro, sencondo quanto comunicato dagli organizzatori, proprio su richiesta della curia genovese, come si legge sui siti che avevano promosso l'evento: "Siamo spiacenti di dover avvisare che la curia arcivescovile di Genova ha chiesto ai sacerdoti responsabili delle chiese sotto indicate di annullare i momenti di preghiera di riparazione pubblici già programmati. Invitiamo pertanto i fedeli interessati alla riparazione di pregare altrove, in comunione spirituale". Iniziative simili erano già state organizzate a Roma, Vicenza e Pavia.