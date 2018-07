Minaccia il suicidio in prefettura, convinto a desistere

Momenti di tensione questa mattina in prefettura dopo che un uomo ha minacciato il suicidio. Alla base del gesto la disperazione per il ricorso perso contro una multa. Il commerciante ha scavalcato la balaustra mentre era in corso una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza.

Dalla sala sono uscito il prefetto Fiamma Spena, il questore Sergio Bracco e il comandante provinciale dei carabinieri Riccardo Sciuto. I tre sono riusciti a rassicurare l'aspirante suicida, convindendolo a desistere dai suoi intenti. L'uomo è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale.

Al comitato stavano partecipando anche il sindaco Marco Bucci e l'assessore Stefano Garassino.