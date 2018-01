Meteo, emessa preallerta per lunedì

La Protezione civile regionale ha emesso un messaggio di preallerta per lunedì 8 gennaio 2018. Il messaggio di preallerta è emesso qualora la previsione di rischio idrogeologico e idraulico e/o nivologico non nullo sia a più di 48 ore. Si dispone dunque l'attivazione di tutte le procedure del caso.

I motivi della preallerta

A partire da sabato 6 gennaio la regione sarà interessata da fenomeni precipitativi in progressiva intensificazione che interesseranno l'intera regione e potranno assumere carattere di persistenza sul Centro-Ponente. Tali precipitazioni, insistendo su terreni già saturati potranno portare, nel corso della giornata di lunedi 8 gennaio, innalzamenti significativi dei corsi d'acqua in particolare sul Ponente ligure. L'evento perturbato proseguirà fino ai primi giorni della prossima settimana. Seguire prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 7 gennaio 2018

Persiste il flusso umido di correnti meridionali con associati possibili fenomeni a carattere di rovescio o temporale, al più moderato, in particolare sulla parte centro-occidentale della regione. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno temporaneamente ad esaurirsi sul genovese. Ventilazione ancora forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h, in particolare sui crinali e agli sbocchi delle valli, fino a 70-80 km/h sui capi esposti dell'imperiese. Venti moderati su Tigullio e spezzino da Sud-Est con raffiche fino a 50-60 km/h.

Previsioni meteo di Arpal per per lunedì 8 gennaio 2018

Dalle prime ore della notte piogge diffuse e rovesci sul ponente della regione e parte occidentale del genovese con quantitativi elevati e intensità moderate. Fenomeni in estensione, nel corso della giornata, a parte orientale del genovese e della regione con quantitativi significativi. Dalle prime ore del mattino bassa probabilità di temporali forti. Venti forti dai quadranti meridionali con raffiche fino a 60-70 km/h; nella prima parte del giorno venti forti da Nord-Est su parte occidentale dell'imperiese con raffiche fino a 60-70 km/h. In serata mare localmente agitato su genovese, Tigullio e spezzino per onda da Sud-Est.