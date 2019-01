Decine di smartphone rubati, scoperti in un negozio dei vicoli

Una cinquantina di smartphone di dubbia provenienza sono stati sequestrati dalla polizia nei mesi scorsi all'interno di un negozio di riparazione cellulari del centro storico. Ora le indagini si sono concluse con la denuncia di cinque persone. Risalire ai proprietari degli smartphone rubati non è stato facile per gli agenti del commissariato Prè: in alcune denunce infatti non era indicato il codice Imei dell'apparecchio, mentre in altri casi gli apparati erano stati bloccati dai proprietari subito dopo il furto.

Anche grazie al supporto operativo delle case di produzione di telefonia è stato possibile analizzare gli account attivati a seguito dell'acquisto, risalendo così ai legittimi proprietari. L'attività illecita così costruita avrebbe consentito un guadagno tra i 200 e i 500 euro per ciascun telefono immesso nuovamente 'su piazza', anche solo per venderne i pezzi di ricambio a costo inferiore rispetto al normale valore di mercato.

L'indagine, durata alcuni mesi, ha portato alla denuncia per ricettazione nei confronti del proprietario del negozio e alla denuncia di altre quattro persone per furto aggravato. Molti dei telefoni sottratti sono stati restituiti.