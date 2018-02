Fugge dalla polizia, in tasca due etti di droga: pusher in manette

Se ne stava all’angolo tra via Archivolto dei Fregoso e via dei Fregoso, nel cuore di Pré, con in tasca due etti di marijuana divisi in 8 confezioni, ma è stato individuato dalla polizia, che alla fine l'ha arrestato.

Gli agenti del commissariato di Pré hanno notato il pusher, un 22enne di origini nigeriane, giovedì pomeriggio, mentre parlava con un gruppetto di altri uomini. I poliziotti si sono quindi divisi in due gruppi: uno si è appostato all’angolo tra vico dei Fregoso e via del Campo, mentre il secondo ha percorso via Archivolto dei Fregoso.

Quando il gruppetto si è accorto dei poliziotti si è disperso, ma uno dei giovani si è messo a correre verso via dei Fregoso, finendo letteralmente tra le braccia dei poliziotti, che nonostante la sua resistenza sono riusciti a bloccarlo. Dalla tasca della giacca è caduta una calza, al cui interno gli agenti hanno trovato la droga e 75 euro in contanti. Il 22enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.