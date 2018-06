Spaccio in centro storico, arrestato 43enne genovese

Colto sul fatto mentre vendeva una dose di hashish a un cliente nel cuore del centro storico: è successo mercoledì pomeriggio, in manette è finito un 43enne genovese che aveva appena ceduto la droga a un cliente, un giovane straniero.

A notare la scena sono stati gli agenti delle volanti, che intorno alle 17,30 si trovavano in zona Pré proprio per un servizio di controllo finalizzato alla lotta allo spaccio. All’altezza di vico del Campo hanno visto un uomo confabulare con un ragazzo, si sono appostati e lo hanno sorpreso mentre, in cambio di una banconota da 10 euro, gli consegnava un involucro.

I poliziotti sono quindi usciti allo scoperto e hanno bloccato i due uomini identificandoli in un 43enne genovese con diversi precedenti per spaccio - che addosso aveva altre 7 dosi di hashish -. e un giovane di origini marocchine. Il primo è stato arrestato e processato per direttissima giovedì mattina, il secondo è stato segnalato.