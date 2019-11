Sorpreso a vendere eroina si finge minorenne per evitare l'arresto

I Carabinieri della stazione della Maddalena hanno arrestato uno spacciatore 18enne di origini senegalesi, sorpreso a vendere eroina a un 35enne di Bordighera in via Prè, nel centro storico di Genova.

L'uomo è stato sorpreso a vendere un grammo di eroina dalle forze dell'ordine ed è stato immediatamente bloccato insieme al compratore. Ai carabinieri ha dichiarato di essere minorenne, ma il giovane era conosciuto dai militari per i suoi precedenti e, oltre a finire in manette, è stato anche denunciato per le sue false dichiarazioni. L'acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come consumatore di droga.