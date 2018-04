Spaccio di crack nel centro storico, un arresto

Uno spacciatore di crack è stato arrestato in flagranza di reato da una pattuglia dei carabinieri della Maddalena. I militari hanno sorpreso il pusher, un 33enne di origini senegalesi, mentre stava vendendo in via Prè una dose, in cambio di 20 euro, a un genovese di 30 anni con precedenti di polizia.

Anche lo spacciatore era noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti ed è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì 12 aprile e processato per direttissima nel coro della mattinata di venerdì 13 aprile 2018. Il genovese, invece, è stato segnalato come assuntore di droghe.