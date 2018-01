Pré, spaccia hashish davanti ai carabinieri: arrestato 51enne

Ancora un arresto per spaccio in centro storico, dove i carabinieri hanno fermato un 51enne di origini tunisine che aveva appena ceduto una dose a un cliente.

A notare lo scambio sono stati i militari della stazione della Maddalena, che impegnati in uno dei consueti controlli nella zona di Pré hanno visto un uomo consegnare un pacchetto a un giovane. Si sono quindi avvicinati allo spacciatore e lo hanno bloccato, perquisendolo e trovandogli addosso 50 euro in contanti. Fermato anche il cliente, un genovese di 24 anni che in tasca aveva una dose di hashish.

Il 51enne, pregiudicato, è stato quindi arresto con l’accusa di spaccio.