Calci e pugni ai poliziotti che volevano controllarlo, pusher in manette

Un 34enne di origini senegalesi, pluripregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia per spaccio, resistenza, violenza, minacce a pubblico ufficiale e lesioni personali in via Prè nella mattinata di sabato 8 giugno 2019.

L’uomo, notato nel centro storico dalle forze dell'ordine per alcune protuberanze nelle tasche posteriori dei jeans, appena avvicinato dai poliziotti, li ha improvvisamente spintonati per fuggire. È stato però bloccato dopo una violenta reazione a calci e pugni che ha causato ferite per 10 e 4 giorni agli operatori. Nelle tasche aveva 9 dosi di sostanze stupefacenti differenti: cocaina, crack ed eroina, tutte sequestrate.