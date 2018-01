Spaccio di eroina tra Pré e San Fruttuoso, due arresti

Ancora arresti per spaccio di eroina nel capoluogo ligure: nel pomeriggio e nella serata di venerdì i carabinieri hanno fermato due uomini, uno a San Fruttuoso e uno in centro storico, entrambi sorpresi a vendere dosi a clienti.

Il primo arresto è avvenuto in via Berghini: si tratta di un 28enne di origini tunisine, pregiudicato e su cui pende una misura di detenzione ai domiciliari, individuato mentre cedeva una dose a un 51enne genovese, segnalato poi come assuntore. Il pusher, che poteva lasciare la sua abitazione soltanto dalle 10 alle 12 dl mattino, aveva con sé circa 2 grammi di eroina e alcune banconote, ed è stato arrestato per spaccio.

Con la stessa accusa è stato inoltre arrestato un cittadino senegalese di 28 anni, incensurato, anche lui scoperto a vendere eroina a un 39enne genovese in via Pré. Il giovane è stato processato per direttissima in mattinata.