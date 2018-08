Rapinano un giovane nei vicoli, inseguiti e arrestati

Giovedì 23 agosto 2018 in via di Prè, i carabinieri della stazione Maddalena hanno arrestato un 22enne marocchino pregiudicato e una 49enne, anch'essa marocchina e pregiudicata, entrambi irregolari.

La coppia, dopo aver aggredito con un tronchesino un ragazzo di Ovada, asportandogli la somma in contanti di 10 euro, ha minacciato un uomo, intervenuto in soccorso della vittima. A quel punto i malviventi, dopo aver tentato la fuga, sono stati inseguiti, fermati e tratti in arresto dai carabinieri.

Il denaro sottratto è stato posto sotto sequestro, i due sono stati trasferiti rispettivamente presso i carceri di Marassi e Pontedecimo.