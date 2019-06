Ricercato da tempo, pusher arrestato a Pré: in tasca 124 dosi di cocaina

Le forze dell’ordine lo cercavano da tempo, e alla fine lo hanno trovato nei vicoli del centro storico quasi per caso: a tradirlo, la reazione alla vista di una volante dell’Ufficio Prevenzione Crimine della Questura.

L’uomo, un 30enne di origini senegalesi su cui pendeva una condanna a un anno di carcere, è stato arrestato martedì sera nel corso di uno dei controlli di routine dei poliziotti delle volanti in centro storico. Seduto al tavolino di un bar in via Pré, quando ha avvistato le divise si è alzato e ha cercato di allontanarsi in fretta. Gli agenti lo hanno quindi fermato e bloccato: addosso aveva 124 dosi di cocaina, 50 grammi in totale, e 25 grammi di eroina.

Arrestato, è stato portato nel carcere di Marassi.