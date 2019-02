Vende merce rubata dai supermercati, denunciato negoziante del centro storico

Un negoziante 44enne originario del Bangladesh è stato denunciato dalla polizia per avere rivenduto nel suo negozio di via Pré merce che risultava rubata da alcuni supermercati del centro.

A far partire le indagini sono stati proprio i direttori dei supermercati, che alla polizia hanno denunciato di avere subito furti di numerosi prodotti alimentari e per la cura della persona, merce del valore di svariate migliaia di euro. Gli agenti del commissario di Pré hanno dunque avviato gli accertamenti risalendo al negozio gestito dal 44enne, sui cui scaffali sono stati trovati numerosi articoli rivendibili solo in specifiche catene di supermercati, le stesse che avevano subito i furti.

L’uomo, alla richiesta di esibire fatture o bolle di accompagnamento che ne accertassero la provenienza, si è mostrato subito molto evasivo, spingendo i poliziotti ad approfondire i controlli. Alla fine attraverso i codici a barre sono risaliti ai lotti di alcune confezioni di crema di nocciole e caffé solubile di cui era stato denunciato il furto: accompagnato in questura, il 44enne è stato denunciato per ricettazione e segnalato all'autorità, mentre proseguono le indagini per risalire agli autori del furto.