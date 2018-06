Commenda di Prè, arriva il Museo dell'Emigrazione Italiana

Arriva a Genova il Museo dell'Emigrazione Italiana, che raccoglie l'eredità del Mei di Roma, che si trovava provvisoriamente al Vittoriano prima della chiusura. Il Mei genovese sarà allestito negli spazi della Commenda di Prè con una fase di progettazione che terminerà quest'anno, 2018, per far partire i lavori nel 2019 con l'apertura fissata per il 2020.

Un museo interattivo

Il Museo dell'Emigrazione Italiana racconterà la storia dell’immigrazione italiana nelle sue diverse fasi storiche, dall'Unità d'Italia fino ai giorni nostri, non solo quella delle "valigie di cartone" in direzione degli Stati Uniti d'America, ma anche quella in altri paesi d'Europa e poi quella interna dalle campagne alle città e dal sud al nord della penisola. Sarà un museo interattivo e multimediale, con molta tecnologia per coinvolgere nel migliore dei modi possibile il pubblico.