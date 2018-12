Spaccia marijuana in via di Prè, arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 14 dicembre 2018 in via di Prè nel centro storico, la pattuglia della stazione carabinieri di Carignano ha arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti un senegalese di 30 anni.

Il giovane aveva ceduto 6 grammi circa di marijuana in cambio di alcune banconote da 10 euro a un 56enne genovese. Il pusher, perquisito, è stato trovato in possesso di altri 10 euro, sequestrati insieme alla droga.

Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.