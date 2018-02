Da Prè alla Foce, tre spacciatori di eroina in manette

Nella tarda mattinata di ieri in via di Prè, la pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena, insieme ai colleghi della compagnia intervento operativo Toscana, ha sorpreso due uomini mentre, in cambio di alcune banconote da dieci euro, cedevano a un 45enne di La Spezia delle dosi di eroina.

I due pusher sono stati bloccati e identificati in G. T. di 74 anni, abitante in via di Prè, e il complice, un 61enne tunisino, H. B., abitante a Verona, entrambi con pregiudizi di polizia. Nell'abitazione del più anziano i militari hanno trovato e sequestrato altri 15 grammi della stessa sostanza e 4.450 euro, provento dell'illecita attività, quindi, sequestrati insieme alla droga. I due sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e l'acquirente sarà segnalato in prefettura.

Poco più tardi, la pattuglia della stazione carabinieri di San Teodoro e Scali ha arrestato in piazzale Kennedy in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti un tunisino di 29 anni, R. E., gravato di pregiudizi di polizia, in quanto aveva appena venduto 2 grammi circa di eroina a un genovese di 34 anni. Anche quest'ultimo sarà segnalato alla prefettura quale assuntore. Lo spacciatore è stato trovato in possesso di 80 euro, sequestrati con la droga.