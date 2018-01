In fuga dalla polizia butta via la droga, raggiunto e arrestato

La scorsa notte intorno alle 2.30 i poliziotti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Centro hanno arrestato un 18enne di origini senegalesi incensurato e senza fissa dimora per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Gli agenti hanno notato il giovane dopo che, alla vista delle divise, si è messo a correre in direzione via Gramsci, gettando a terra alcuni involucri in cellophane. Gli operatori hanno bloccato il 18enne trovandolo in possesso di 105 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e recuperando anche i 9 involucri buttati a terra, risultati contenere 4 grammi circa di cocaina e 0,50 grammi di oppiacei.

Il giovane è stato sottoposto a rito per direttissima questa mattina.