Fermate in via di Prè con merce rubata, arrestate

Nel pomeriggio di giovedì 5 luglio 2018 in via di Prè i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali hanno arrestato per furto aggravato in concorso due donne, una 26enne marocchina senza fissa dimora, gravata da precedenti di polizia, e una 28enne genovese, anch'essa senza fissa dimora.

Le due donne, sottoposte a controllo, sono state trovate in possesso di generi cosmetici, che avevano rubato poco prima dall'interno di un esercizio commerciale sito nelle vicinanze. La cittadina marocchina, inoltre, è stata segnalata all'autorità giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

La merce recuperata, per un valore complessivo di 85 euro, è stata restituita ai negozianti. Le due giovani sono state trattenute in attesa del giudizio direttissimo.