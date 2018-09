Dall'eroina alla marijuana, tre spacciatori in manette nei vicoli

Martedì 18 settembre 2018 alcuni residenti del centro storico hanno allertato gli agenti di polizia, impegnati nel servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sulla presenza di alcuni spacciatori attivi già alle prime ore della mattina.

Alle ore 8.10 i poliziotti del commissariato Prè hanno fermato un cittadino senegalese di 30 anni, che ha tentato di disfarsi della droga sputando a terra 12 involucri colorati contenenti crack/cocaina e eroina. Nella successiva perquisizione effettuata nella sua abitazione è stato trovato materiale per il confezionamento della droga identico a quello degli involucri rinvenuti.

Alle ore 19.30 invece i poliziotti delle Volanti hanno fermato due nigeriani di 30 e 24 anni i quali erano stati segnalati anche loro come spacciatori abituali in vico dei Fregoso. I due nascondevano la droga in una finestra inutilizzata di un palazzo. Sono stati rinvenuti circa 94 grammi di derivati della cannabis.

Tutti e tre gli arrestati hanno precedenti per droga e sono stati processati questa mattina con rito direttissimo.