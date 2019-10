Sorpresi a spacciare nei vicoli, tre arresti

Nella giornata di giovedì 10 ottobre 2019 in via di Prè nel centro storico i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tre persone.

Il primo è un 45enne senegalese, sorpreso mentre cedeva in cambio di alcune banconote da 10 euro della cocaina crack a un 28enne. Il pusher, allo scopo di evitare il controllo, ha opposto attiva resistenza nei confronti dei militari, che alla fine sono riusciti a bloccarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso altre dosi della stessa sostanza, di un grammo di eroina e della somma di 65 euro.

Sempre nella stessa via è stato fermato un senegalese di 44 anni, trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e della somma di 40 euro.

Invece, la pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena, con i colleghi della compagnia intervento operativo di Milano, in vico del Fornaro ha notato uno straniero, che cedeva a un marocchino della marijuana. Lo spacciatore, identificato in un 23enne del Gambia irregolare con pregiudizi di polizia, è stato arrestato.

Gli acquirenti saranno segnalati alla prefettura quali assuntori. Droghe e denaro sequestrati.