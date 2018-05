Spaccio di eroina in via Pré, due pusher in manette

Due nuovi arresti per spaccio di eroine, in via Pré, cuore del centro storico.

Questa volta a finire in manette sono stati un 41enne genovese e un complice 28enne di origini ecuadoriane, sorpresi dai carabinieri a vendere una dose a un 50enne genovese. I militari della stazione della Maddalena li hanno notati durante un servizio di controllo in zona Pré mentre consegnavano la droga al cliente in cambio di alcune banconote, e li hanno subito fermati e perquisiti.

Addosso ai due pusher, oltre alla droga, i carabinieri hanno trovato anche 100 euro in contanti. Per loro è scattato l'arresto, e in mattinata il processo per direttissima, mentre il cliente è stato segnalato come assuntore.